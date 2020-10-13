Заболеваемость среди подростков в Петербурге выросла более чем в 1,5 раза

В Санкт-Петербурге повысилась заболеваемость коронавирусом детей. Об этом, как пишет "ПД", сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора по городу Ирина Чхинджерия.

Так, дети до шести лет стали болеть более чем на 50% чаще. Школьники младших и средних классов - на 102%. А старшеклассники – на 181%.

Чхинджерия пояснила, что всплеск заболеваемости среди детей произошел, так как семьи вернулись из отпусков и начался учебный год. Впрочем, в Роспотребнадзоре по Петербургу пока не собираются приостанавливать образовательный процесс или переводить обучение на дистанционку.

В целом среди заболевших по Петербургу на детей приходится примерно 10%. В остальных возрастных группах также выросло число заразившихся коронавирусом.

Ранее сегодня в соцсетях горожане попросили губернатора отправить детей на каникулы раньше запланированного 26 октября.

Отметим, что сегодня в северной столице поставлен антирекорд по заболеваемости - самая большая цифра за сутки за всю пандемию (557 человек).