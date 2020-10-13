Российский вирусолог сообщил, что коронавирус стал более коварным

COVID-19 может провоцировать выработку антител к интерферону. Об этом РИА Новости рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что ученые все больше узнают о вирусе.

Например, по данным специалистов, около 15% болевших в тяжелой форме вырабатывают антитела к интерферону. Они блокируют иммунный ответ: как вторичный, так и врожденный.

Гинцбург отметил, что на в центральной части РФ ожидается похолодание, а это благоприятная погода для распространения различных вирусов.