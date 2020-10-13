Петербуржцы просят отправить школьников на каникулы

Жители Санкт-Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову с отправить детей на школьные каникулы раньше срока. Просьба появилась на странице градоначальника "ВКонтакте".



По мнению родителей, причиной для раннего ухода детей на каникулы может послужить высокая заболеваемость коронавирусом в городе.

Впрочем, не все родители согласны с ранними каникулами - возникает вопрос, с кем оставить ребенка, а также дистанционное обучение, которое практиковалось весной, понравилось не всем.

Отметим, каникулы у школьников должны начаться с 26 октября.

Накануне сообщалось, что 69 классов в 33 петербургских школах находятся на карантине по ОРВИ и коронавирусу.

По данным на 13 октября, в Петербурге выявили 557 новых заболевших коронавирусом. Это на 16 человек больше весеннего антирекорда, который был установлен 15 мая.