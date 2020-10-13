Петербург побил майский рекорд по заболевшим коронавирусом

В Санкт-Петербурге на 13 октября выявлено 557 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В пик пандемии весной - 15 мая - заболевших было 541 человек за сутки.

При этом выздоровели 278 человек, а скончались 34.

В целом по РФ заболели на сегодня 13 868, 244 человека умерли, выздоровели 7 550 человек.

За все время пандемии количество заразившихся превысило в России 1,3 млн человек, умерли почти 23 тыс. человек.

Отметим, что, по данным "Яндекса", в Петербурге - самая высокая смертность от коронавируса среди регионов РФ.

Губернатор города призвал петербуржцев соблюдать все возможные меры предосторожности (маски, дистанцирование, избегание ненужных социальных контактов), чтобы не допустить роста заболеваемости и введения новых ограничений.