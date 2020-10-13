  • 13 Октябрь 2020
USD 13.10.2020 77.0239 +-0.0045
USD ММВБ 11:27 77.2158  
EUR 13.10.2020 91.0037 +0.2874
EUR ММВБ 11:27 91.0065  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Губернатор рассказал, как петербуржцам избежать новых органичений

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Соблюдение санитарных правил поможет городу справиться с пандемией.

 

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать все санитарные правила в связи с пандемией коронавируса. По его словам, только это поможет избежать нового каратина и самоизоляции.

Он назвал ношение масок и перчаток - частью новой нормальности. Именно использование СИЗ поможет предотвратить рост заболеваемости.

При этом Беглов указал, что пока в Петербурге нет вспышки заболеваемости сезонными гриппом и ОРВИ. Вероятно, теплая погода помогла горожанам меньше простужаться.

Так что пока нагрузка на систему здравоохранения северной столицы не настолько серьёзная, как могла бы быть. В связи с этим у Петербурга есть запасы по коечному фонду, отметил губернатор.

Напомним, по данным "Яндекса", Петербург возглавил антирейтинг российских городов по смертности от коронавируса.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?
    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram