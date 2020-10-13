Губернатор рассказал, как петербуржцам избежать новых органичений

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города соблюдать все санитарные правила в связи с пандемией коронавируса. По его словам, только это поможет избежать нового каратина и самоизоляции.

Он назвал ношение масок и перчаток - частью новой нормальности. Именно использование СИЗ поможет предотвратить рост заболеваемости.

При этом Беглов указал, что пока в Петербурге нет вспышки заболеваемости сезонными гриппом и ОРВИ. Вероятно, теплая погода помогла горожанам меньше простужаться.

Так что пока нагрузка на систему здравоохранения северной столицы не настолько серьёзная, как могла бы быть. В связи с этим у Петербурга есть запасы по коечному фонду, отметил губернатор.

Напомним, по данным "Яндекса", Петербург возглавил антирейтинг российских городов по смертности от коронавируса.