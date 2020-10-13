Петербург возглавил антирейтинг по смертям от коронавируса

Санкт-Петербург возглавил топ-10 регионов с самой высокой смертностью болевших коронавирусом. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса».

По состоянию на 12 октября, в северной столице скончались 6,73% от числа заболевших. А, например, в Москве этот показатель составил 1,68%.

Высокую смертность показали Дагестан, Тверская, Тульская, Новосибирская области - там смертность распределилась от 3% до 4,7%.

За сутки воскресенье-понедельник в Петербурге выявлено 538 новых пациентов с коронавирусом. За выходные (данные на утро 12 октября) новых летальных случаев не прибавилось.