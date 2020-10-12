Ученые установили, что коронавирус живет на смартфонах почти месяц

Австралийские ученые пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 остается активным на смартфонах и банкнотах примерно 28 дней при комнатной температуре.

Кроме того, эксперты CSIRO сообщили, что активность коронавируса определяют внешние условия и особенность покрытия. Например, капли, которые выделяет организм человека при кашле, помогают вирусу выжить.

Различные вирусы могут жить на поверхностях до четырех лет. А что касается коронавируса, он может держаться на коже человека около девяти часов, а на различных поверхностях - даже при 30-градусной жаре - до месяца. При +40 градусах вирус погибает.