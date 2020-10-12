Создатель "Рускеалы" умер после заражения коронавирусом

От коронавирусной инфекции в Петербурге скончался основатель и директор горного парка «Рускеала» в Карелии Александр Артемьев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

Парк был открыт Артемьевым на месте бывшего рудника еще в девяностых. Там находится мраморный каньон, пользующийся популярностью у туристов со всего мира.

Парфенчиков также выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также он рекомендовал всем беречь себя во время пандемии.