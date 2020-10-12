Пассажиры без масок не смогут купить билет на электричку в Санкт-Петербурге

Пассажиры электричек Петербурга и Ленобласти смогут купить билет только в маске. Людей без средств индивидуальной защиты в кассах обслуживать не будут, сообщила АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

В городе действуют санитарные правила на время пандемии коронавируса и различные компании стараются их соблюдать.

Как указали перевозчики, билет можно приобрести с помощью мобильного приложения, а также в кассе при помощи банковской карты или смартфона.

В транспорте также необходимо носить маску. За нахождение в общественном месте без СИЗ с нарушителей взимается штраф: если вы нарушили правила первый раз, то штраф составит 4 тыс. рублей, при повторном нарушении - 5 тыс. рублей.