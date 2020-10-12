В Петербурге запущено еще одно производство тестов на антитела к коронавирусу

В Санкт-Петербурге запущено производство тест-систем, определяющих наличие антител к коронавирусу.



Производство АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» наодится в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Компания будет производить 500 тыс. тестов в месяц.

Срок проведения анализа - один час.

Ранее сегодня сообщалось, что в Петербурге начал прием больных коронавирусом комплекс Ленэкспо.