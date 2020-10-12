Власти выкупают нежилые здания для больницы Святителя Луки

Правительство Санкт-Петербурга выкупит два здания на улице Чугунная, 46 и передаст их клинической больнице Святителя Луки. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Помещения нужны для отделения по оказанию амбулаторной медпомощи. В случае необходимости его можно будет перепрофилировать в ковидный госпиталь на 165 мест.

Два здания обошлись городу в 104 млн руб., включая 17 млн НДС.

Общая площадь помещений - около 6 тыс. кв.м.

Ранее больница Святителя Луки начала прием больных с коронавирусом. В стационаре перепрофилировали 140 коек. Также с сегодняшнего дня заработал ковидный госпиталь в Ленэкспо.