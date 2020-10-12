В Ленэкспо снова принимают "ковидных" больных

В Ленэкспо вновь начали принимать пациентов с COVID-19. Власти приняли решение о возобновлени работы стационара в конце сентября, учитывая ежедневный рост числа заболевших.

В двух павильонха разместили сотни коек, реанимационный блок, на помощь медикам призвали волонтеров с медицинским образованием.

"Легкие" пациенты и те, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, будут размещаться в разных помещениях.

Решение о перепрофилировании больниц принимается исходя из ситуации.

Ленэкспо работал на прием пациентов весной, когда в Петербурге наблюдалась вспышка заболеваемости.