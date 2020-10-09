"Пятерочка" на Народной улице получила антикоронавирусный штраф

Суд оштрафовал директора магазина «Пятёрочка» на Народной улице Петербурга за нарушение санитарных правил в пандемию. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Инспекторы проводили проверку в этом магазине в начале сентября. В тот день все трое кассиров работали без масок, посетители также не носили СИЗ.

Кроме того, проверка обнаружила, что воздух в магазине не очищался, дозаторов для обработки рук антисептиками не было, график уборки магазина отсутствовал. Сотрудникам магазина не меряли температуру.

Как пояснила директор магазина, на тот момент она находилась отпуске. Она подчеркнула, что сейчас все нарушения устранены.

По решению суда, магазин оштрафован на 25 тыс. руб.