Беглов решил не повышать налоги для петербургского бизнеса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал сохранение в 2021 году моратория на введение торгового сбора в северной столице.

Беглов поучил комитету по промышленной политике проработать вопрос о налогах - сборы не должны вырасти в 2021 году, отметил он.

Беглов добавил, что нужно изучить возможности бюджета Петербурга, а также продолжить работу по оптимизации расходов.



Он подчеркнул, что власти должны в первую очередь помочь экономике восстановиться в максимально короткие сроки.

Ранее Беглов обращался к горожанам с просьбой соблюдать санитарные требования, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавируса.