Волонтеры будут работать в "Ленэкспо" с 12 октября

Волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во ковидном госпитале в «Ленэкспо» с 12 октября. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе регионального штаба волонтеров.

Задачи у волонтеров разные - в зависимости от квалификации. Те, что имеют медобразование, будут помогать с пациентами.

Все добровольцы будут работать в защитных костюмах. Смена длится шесть часов.

Зарегистрироваться, чтобы стать волонтером, можно на сайте мывместе2020.рф.

Ранее сообщалось, что в аптеках Петербурга появились три препарата против коронавируса: «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». По информации АБН, в северной столице на сегодня в наличии есть не больше тысячи упаковок лекарств. Стоимость препаратов - от 8 тыс. до 12,3 тыс. рублей.