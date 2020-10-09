В Смольном считают, что заболеваемость коронавирусом будет расти

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не смог ответить на вопрос, когда в городе прекратится рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Как считает чиновник, пока число госпитализаций больных COVID-19 будет расти.

Неизвестно, прошел ли Петербург пик заболеваемости и ни один специалист не возьмется это сказать, отметил Лисовец.

На сегодняшний день в северной столице свободны 858 коек для больных коронавирусом. Это 11% от общего числа.

Последнюю неделю число заболевших ежедневно растет. На сегодня в Петербурге отметили 469 новых инфицированных.