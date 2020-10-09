В петербургских аптеках появились препараты от коронавируса

В аптеках Петербурга появились три новых препарата, которые помогают в лечении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новсти со ссылкой на зампредседателя городского Комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

По информации Сараны, это, в частности, "Арепливир", "Авифавир" и "Коронавир". Они есть в аптеках "Столички" и ещё двух сетях.

Ранее сообщалось, что препарат "Арепливир" появился в московских аптеках. Его цена превышает 12 тыс. рублей. Отмечалось, что стоимость препарата сложилась из стоимости его компонентов, а также цены для медучреждений, применяющих препарат.

Как выяснила редакция "Санкт-Петербург.ру", стоимость двух других препаратов также внушительная: "Авифавир" обойдется примерно в 8 тыс. рублей, а "Коронавир" - более 11,5 тыс. рублей.