В Петербурге насчитали 469 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге на 9 октября прибавилось 469 новых заболевших коронавирусом. В городе отмечено 22 летальных случая, 235 человек выздоровели.

По РФ выявлено свыше 12 тыс. новых заболевших. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход, выздоровело 7 092 человека.

За все время пандемии в РФ заболели более 1,2 млн человек.

Губернатор северной столицы Александр Беглов рассказал, что в Петербурге формируется коечный резерв на фоне роста заболеваемости - за счет развития системы временных госпиталей и строительства новых стационаров.

12 октября начинает прием пациентов временный госпиталь в Ленэкспо. В Колпино достраивается новый корпус больницы №33. К приему коронавирусных пациентов подключается Николаевская больница в Петродворце и дополнительный стационар больницы Святого Луки.

Губернатор в очередной раз призвал граждан соблюдать санитарные правила - носить маски, соблюдать дистанцию, пожилым людям - оставаться дома.