Посещать Эрмитаж стали в два раза меньше людей

Число посетителей главного музея Петербурга - Эрмитажа после снятия коронавирусных ограничений сократилось до 4 тысяч в день, вместо привычных 10 тысяч. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский британской радиостанции BBC Radio 3.

Обычно в летние месяцы число посетителей составляет около 22 тыс. в день. Однако летом люди, привыкшие к ограничениям, не спешили в музей. Кроме того, закрытые границы привели к тому, что в Петербург приезжали только российские туристы, а поток иностранцев временно иссяк.

Пиотровский отметил, что в музее думают, как вернуть посещаемость, какие для этого нужно принять меры.

Возможно, в Эрмитаж сделают бесплатным вход для школьников, студентов и пенсионеров.