Смольный поведал о борьбе с очередями из скорых

Проблему с очередями из автомобилей скорой помощи, которые скапливаются у ковидных стационаров Петербурга, будут решать при помощи современных технологий. Об этом рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, в настоящее время в онлайн-режиме собирается информация о свободных койках в каждом из стационаров для того, чтобы направлять скорые с пациентами в более-менее свободные учреждения.

Лисовец добавил, что бригады скорых оснастят планшетами со специальным программным обеспечением.

Также власти намерены усилить бригады медиков в приемных отделениях ковид-госпиталей.

Отметим, на прошлой неделе очереди наблюдались в Покровской больнице и у пансионата "Заря", который также принимает пациентов с коронавирусом.