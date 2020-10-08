Петербуржцы стали меньше ездить в общественном транспорте

В Петербурге число пассажиров, перевезенных всеми видами общественного транспорта 7 октября, снизилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, а с 1 октября - на 100 тыс.. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Снижение пассажиропотока связано с мерами Смольного, принимаемыми во время пандемии коронавируса - число заболевших растет. За последнюю неделю, как отмечал губернатор, число заболевших выросло на 38%.

По рекомендации Смольного работодатели перевели на дистанционный режим часть работников.

Власти северной столицы вновь напомнили о необходимости соблюдать антикоронавирусные рекомендации. Пожилым людям лучше остаться дома и вызвать волонтера, если нужны продукты или лекарства, а всем остальным горожанам избегать людных мест, соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки, а также пользоваться санитайзерами.