Кремль обеспокоен ростом заболеваемости коронавирусом

В Кремле считают статистику по заболеваемости коронавирусом поводом для серьезной обеспокоенности и мобилизации граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Если россияне не будут соблюдать гигиенические и санитарные режимы, рост заболеваемости будет еще более ощутимым, отметил он.

По словам Пескова, в регионах власти действуют по ситуации и лучше знают ее. Однако в каждом отдельном случае при ухудшении ситуации будут приниматься меры, согласно текущим данным.



В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости в РФ - это не вторая волна, а продолжение эпидемического процесса.

Ранее губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать санитарные меры в связи с ростом заболеваемости. Он отметил, что пожилым гражданам лучше оставаться на самоизоляции - для помощи им снова запущена программа волонтеров, готовых доставить продукты и лекарства на дом.