Культурный форум в Петербурге хотят отменить из-за пандемии коронавируса

Минкультуры РФ предлагает отменить проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Мероприятие намечено на 12-14 ноября.

Представитель Минкульта пояснил, что необходимо уведомить зарубежных коллег, уже выразивших желание приехать, о будущем форума, чтобы они могли согласовать свои планы и отменить бронь билетов и др. Онлайн-формат для этого форума невозможен, считают в ведомстве.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Минкультуры РФ и Смольный. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира.

Отметим, что последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет. Также увеличение заболевших наблюдается в 60 регионах РФ, отметили в Роспотребнадзоре.