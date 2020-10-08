Со следующей недели открывается ковидный госпиталь в "Ленэкспо"

С 12 октября снова начнет работать временный госпиталь в «Леэнкспо» и госпиталь Ветеранов войн. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте», добавив, что в городе растет заболеваемость коронавирусом, с чем и связано это решение.



«Ленэкспо» будет работать для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Также оборудована реанимация.

Беглов указал, что власти стараются максимально сохранить оказание плановой медпомощи.

Он призвал петербуржцев соблюдать меры безопасности. Пожилым гражданам рекомендован режим самоизоляции, соблюдать который помогут волонтеры - штаб возобновил работу. Остальные петербуржцы могут, при возможности, перейти на удаленку, использовать СИЗ в общественных местах, дезинфицировать руки.

Для несовершеннолетних сохраняется запрет на массовые мероприятия.

За первые четыре дня октября инспекторы проверили 1300 организаций, включая ТЦ и магазины. По словам губернатора, в половине нашли нарушения санитарного режима.