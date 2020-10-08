В Петербурге насчитали 461 нового заболевшего коронавирусом

В Санкт-Петербурге на 8 октября вновь выросло число заболевших коронавирусом - за сутки их стало больше на 461 человека. Летальных исходов на сегодня 25, случаев выздоровления - 231.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29 488 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2 658 человек. Из них 21 — в обсерваторе, 864 — контактные, остальные — на самоизоляции.

За последние сутки в целом по России выявлено 11 493 новых заболевших. Отмечен 191 летальный исход, полностью выздоровело 7 054 человека.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 тыс. летальных исходов, выздоровело свыше миллиона человек.