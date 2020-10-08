Власти РФ подтвердили осложнение ситуации с коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется.

Как пишет "Ъ", Попова указала на рост заболеваемости в 60 субъектах РФ. При этом, по ее словам, в 20 субъектах ситуация стабильная, а кое-где заболеваемость снижается.

Попова подчеркнула, что самая высокая заболеваемость остается среди россиян от 30 до 49 лет, к тому же растет заболеваемость среди пожилых людей.

Также она отметила появление новых завозных случаев - когда люди возвращаются из-за границы.

Попова призвала граждан соблюдать санитарные правила. В случае, если россияне не смогут придерживаться ограничений, "придется принимать какие-то другие меры", добавила она.

Последнюю неделю заболеваемость в Санкт-Петербурге каждый день неуклонно растет.