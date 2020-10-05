Российским авиакомпаниям разрешили лететь в 24 страны

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Речь идет об авиакомпаниях, которые имеют лицензии на выполнение международных регулярных воздушных перевозок, включая "Аэрофлот", "Победу", "Уральские авиалинии" и др.

Допуски выданы, например, в следующие закрытые страны: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Чехия, Узбекистан. Пока летать можно только в некоторые страны из списка, так как из-за пандемии коронавируса авиасообщение в мире было прервано.

Так, россиян пускают в Великобританию, Турцию, Египет, ОАЭ. С конца сентября раз в неделю летают рейсы в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.