Путин в очередной раз опроверг полный переход школ на дистанционку

Разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в РФ создается система дистанционного обучения, однако она не может заменить очной, совместной работы и будет применяться по мере необходимости.

Путин не раз опровергал слухи о подмене очного обучения дистанционным. По его словам, в процессе обучения чрезвычайно важно прямое общение. В мае он называл откровенной провокацией слухи о том, что дистанционное образование заменит очное.

В петербургских школах на сегодня на карантин по коронавирусу ушли 66 классов. Однако ни одна школа с сентября не закрывалась полностью.