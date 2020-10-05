В Петербурге из-за возросшей заболеваемости коронавирусом мобилизовали волонтеров

В Петербурге возобновляется работа штаба добровольцев #МыВместе. Как отметили в пресс-службе комитета по молодежной политике, в случае открытия временного госпиталя в "Ленэкспо", волонтеры снова будут помогать в "красной" зоне.

Обратиться и оставить заявку на оказание помощи можно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. Получить услугу могут маломобильные и пожилые граждане в возрасте старше 65 лет. Волонтеры помогают в распределении продуктов первой необходимости и лекарств, доставке до двери.

К команде волонтеров могут присоединиться петербуржцы в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний.

Подробну информацию можно найти на сайте мывместе2020.рф.

Весной, во время пика пандемии, волонтеры обработали более 2 тыс. заявок и помогли тысячам петербуржцев.