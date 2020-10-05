Больницу Святителя Луки перепрофилировали в ковидный госпиталь

Больница Святителя Луки вновь начала принимать пациентов с коронавирусом с 5 октября. Соответствующее решение было принято на фоне увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

За последние сутки в больницы были госпитализированы 222 петербуржца с COVID-19.

По данным властей, за последнюю неделю число госпитализаций выросло на 17%.

Эргашев отметил, что пока крупные стационары к лечению ковидных больных стараются не привлекать.

Больница Святителя Луки перестала работать как ковидный госпиталь 27 июля.

Напомним, 22 сентября временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» также возобновил прием пациентов с коронавирусом.