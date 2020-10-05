В Петербурге 66 классов закрыты на карантин

В Санкт-Петербурге на карантин закрыли одну группу детского сада и 66 классов из 26 школ. Об этом 5 октября сообщили "Невским новостям" в комитете по образованию северной столицы.

Там отметили, что с сентября в Петербурге ни разу не отправляли на карантин целую школу.

Как пояснили сотрудники комитета, обычно во время эпидемии гриппа школу закрывают, если в ней отсутствуют 20% учеников. В настоящее время решение о закрытии школы целиком принимает Роспотребнадзор.

На сегодня в Петербурге насчитали 407 новых заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки на коронавирус проверили 13 686 человек. Под наблюдением врачей остаются 2 470 человек. Из них в обсерваторе находятся 31, контактные — 505 человек, на самоизоляции — 1 934.