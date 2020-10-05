В Санкт-Петербурге выявили 407 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге на 5 октября выявлено 407 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 14 летальных исходов, выздоровели 204 человека.

За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов, полностью выздоровел 3 181 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.