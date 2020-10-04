Названа стоимость антипростудной аптечки: в Петербурге дороже, чем в Москве

Антипростудная аптечка в Санкт-Петербурге этой осенью и зимой будет стоить 953 рубля. Сервис «Все аптеки» провел соответствующее исследование.

В аптечку включили необходимый набор для предотвращения и лечения простуды. Так, в ней будет средства от кашля и боли в горле, назальные капли, средство для поддержания иммунитета, различные витамины и противовирусный препарат.

Для москвичей такой набор обойдется в 867 рублей.

Отмечается, что спрос на противовирусные средства в России вырос по сравнению с прошлым годом на 161%.

Эксперты считают, что россияне стали активнее покупать антипростудные средства из-за пандемии коронавируса. Опрошенные "Известиями" вирусологи и участники рынка отмечают, что большинство иммуномодуляторов бесполезны в борьбе с COVID-19, а противовирусные средства предназначены для лечения других, уже известных болезней.