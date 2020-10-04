Специалист рассказал, сколько продлятся коронавирусные ограничения

Частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в РФ еще на год-два. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По его словам, человечеству необходимо правильно использовать вакцины, а на это уйдет как раз год-два.

При этом Чепурнов предупредил о необходимости не допустить повторного карантина - это угрожает экономике России.

Пока что ученые могут точно сказать, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении, отметил ученый. Чтобы узнать это, нужно больше данных.

Отметим, что сегодня заболеваемость в РФ впервые оказалась на майском уровне - заболели за сутки около 10,5 тыс. человек.