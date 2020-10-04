Заболеваемость коронавирусом в РФ вернулась к майским показателям

Число случаев заболевания коронавирусом в России за неделю увеличилось на 63 563. Прирост оказался максимальным с середины мая, следует из подсчетов ТАСС.

Количество заразившихся возросло на 5,5%.

Впервые с 15 мая в стране выявили больше 10 тыс. инфицированных за сутки.

Также увеличилось и количество смертей из-за новой инфекции. С 28 сентября по 4 октября зафиксировано 1 034 летальных исходах.

В Петербурге на сегодня зафиксировано 392 новых заболевших и 25 летальных исходов.