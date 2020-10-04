В Минпросвещения рассказали, сколько школ в РФ ушли на карантин

Около 3% российских школ находятся на карантине. Об этом заявил в воскресенье замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда".



Школы временно закрылись из-за ОРВИ и коронавируса. Решение о том, уходить ли на карантин, принимается руководством каждой школы по ситуации. Централизованных решений о закрытии школ нет, подчеркнул Басюк.

Он подтвердил, что свыше тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией было зарегистрировано среди работников средних учебных заведений в первую неделю сентября.

Ранее замминистра просвещения РФ Денис Грибов сообщил, что министерство не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы. Отдельные классы или школы закрываются, а после выздоровления учеников и учителей возвращаются к нормальной работе.