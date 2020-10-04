Свойственные детям осложнения от коронавируса начали наблюдать у взрослых

Осложнения от коронавирусной инфекции, ранее выявляемые только у детей, теперь в ряде случаев наблюдаются и у взрослых.

Как отметили американские ученые, у пациентов появляется сыпь на коже, краснеет язык и опухают конечности, передает ТАСС.

Посткоронавирусный воспалительный синдром стал новой формой расстройств иммунной системы, указывают медики из США.

В исследовании американских специалистов принимали участие 16 пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех были выявлены нарушения в работе сердца.

Синдром может принимать различные формы и проявляется только через пару недель или даже через месяц.

Отметим, что в Петербурге на сегодня выявлено 392 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Обследованы 21 004 человека. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2 676 человек. Из них 33 — в обсерваторе, 695 — контактные, остальные — на самоизоляции.