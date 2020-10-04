Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге снова выросло за сутки

В Санкт-Петербурге на утро 4 октября насчитали 392 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 25 человек, выздоровели 196.

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса, зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки полностью выздоровело 3 284 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.