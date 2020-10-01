Больницу им. Семашко оштрафовали на 100 тыс. рублей

Больницу 38 им. Семашко в Пушкине оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения ограничительных мер в пандемию. В частности, проверяющие не обнаружили жидкого мыла в туалетах, а также своевременной регистрации больных COVID-19 и летальных случаев, сообщает "ДП".

Нарушения были допущены в период с 20 мая и по 17 июля. Расследование проводилось после обнаружения коронавируса у более чем десяти сотрудников больницы.

Представитель медицинского учреждения вину признал частично. Суд решил наложить штраф в 100 тыс. рублей.

В середине сентября стационар вновь перепрофилировали для работы с пациентами, больными коронавирусом. Очевидцы сообщали, что в последние дни сентября возле больницы наблюдалась очередь из примерно пятнадцати машин скорой помощи.