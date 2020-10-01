Из бюджета Петербурга потратят 418 млн руб. на выплаты медикам

На единовременные выплаты медработникам и водителям скорой помощи, которые пострадали от коронавируса, из резервного фонда Петербурга выделят еще 418 млн рублей. Постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что средства комитет финансов выделит комитету по социальной политике Петербурга для выплат медработникам.

Отметим, что всего на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам было выделено 8,6 млрд рублей, из ни из резервного фонда – 1,8 млрд рублей.

Во время пандемии заболели около 11 тыс. сотрудников медучреждений, 35 медиков скончались и официально признаны пострадавшими от коронавируса.