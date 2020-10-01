Петербуржцы отметили незначительное усиление масочного режима в метро

В петербургском транспорте не слишком сильно изменилась ситуация с ношением масок после предупреждения от Смольного о возможных штрафах за неношение СИЗ.

Как отмечали власти, с 1 октября будут с предельным вниманием следить за тем, чтобы горожане носили маски и перчатки в метро, автобусах, такси, магазинах и других общественных местах.

Между тем, локальные ситуации были отмечены. Так, АБН писало, что утром 1 октября на станции метро «Адмиралтейская» мужчина пытался попасть в подземку без маски, однако его не пропустили через турникеты. В итоге петербуржец поругался с сотрудниками метро, но маску все же приобрел - они продаются в киосках метро по 10 руб. за набор.

Штрафы для нарушивших предписание в первый раз - 4 тыс. руб., для злостных нарушителей - 5 тыс.