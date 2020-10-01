Эксперт назвал три сценария течения пандемии коронавируса

К середине декабря 2020 года порядка 15 тыс. петербуржцев могут болеть COVID-19 в активной стадии. Такое развитие событий предполагает усредненный сценарий развития пандемии, заявил проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбГПУ Алексей Боровков, передает REGNUM.

Также он рассказал об оптимистическом и пессимистическом сценарии - математической модели развития ситуации.

Как пояснил Боровков, согласно позитивному сценарию — к 20 декабря будет 12,5 тыс. активных больных, а после ожидается спад. По пессимистичному - пик в районе 30 ноября — с числом болеющих около 18 тыс. человек.

Пока, по словам эксперта, ситуация в Петербурге развивается по усредненному сценарию.

Отметим, сегодня в оперштабе сообщили о 285 новых заболевших.