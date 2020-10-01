Вирусолог назвал главную ошибку подхвативших коронавирус

Самолечение является главной ошибкой больных тяжелой формой коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио НСН рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

Он предупредил, что если состояние ухудшилось до такой степени, что нет возможности пойти в поликлинику, лучше всего вызвать врача на дом, а не "заниматься самодеятельностью".

Основным симптомом, по словам Зуева, является потеря обоняния. Хотя он может говорить и о других респраторных заболеваниях.

Отметим, что в Петербурге за последние сутки выявили 285 новых заболевших.