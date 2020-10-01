В Санкт-Петербурге вновь выросло число новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 285 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 22 человека, выздоровели 143.

За последние сутки в России выявлен 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. Полностью выздоровело 5 985 человек.

Всего на сегодняшний день в нашей стране выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Напомним, с сегодняшнего дня Александровская больница перешла в режим работы с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. В стационаре планируется развернуть 700 коек.