Александровская больница перешла на прием пациентов с коронавирусом

Александровскую больницу в Санкт-Петербурге с 1 октября перепрофилировали для пациентов с коронавирусом. Там развернут 700 коек, сообщила пресс-служба администрации города.

В настоящее время в стационаре развернуты 250 коек. Подготовлены еще 450 койко-мест для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

По данным властей, на конец сентября в больнице находились 350 таких больных.

Региональный сосудистый центр при Александровской больнице также будет оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Напомним, что Александровская больница весной одной из первых в северной столице была перепрофилирована под ковидный госпиталь.

Ранее сообщалось об очередях из скорых возле других больниц Петербурга, принимающих пациентов с коронавирусом. Так, сначала очевидцы сообщили об очередях у Покровской больницы, а позже у Семашко в Пушкине.