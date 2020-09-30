Российские власти не видят причин вводить новые ограничения

В шести из восьми федеральных округов России ситуация с заболеваемостью коронавирусом сильно не изменилась. В связи с этим вводить специальные ограничения оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет "Интерфакс".

Одним из округов, где отмечается рост, - ЦФО.

По словам Поповой, в РФ было сделано 45 млн тестов и проверено на коронавирус почти 42 млн человек - некоторые прошли тест несколько раз, поэтому цифры разнятся.

"Во-первых, для того, чтобы имело смысл проверяться на коронавирус, нужно соблюдать все правила. Вот это очень важно. Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и все равно пропустить тот момент, когда вирус возникнет. То есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила", - подчеркнула она.

Отметим, что за последние сутки в РФ выявили 8 481 новый случай заболевания коронавирусом.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране лучше, чем во многих других государствах, где вводят жесткие ограничения из-за эпидемии.