В Петербурге не будут переносить осенние каникулы

Осенние каникулы в школах Санкт-Петербурга и Ленобласти пока не планируют переносить на более ранний срок или продлевать по примеру Москвы. Об этом сообщили ТАСС в администрациях регионов.

В Смольном указали, что могут вернуться к этому вопросу при ухудшении эпидемиологической ситуации.



В настоящий момент каникулы запланированы на период с 26 октября по 3 ноября.

В Ленобласти также не собираются переносить каникулы - они будут в те же даты, что и в Петербурге.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что эпидемическая обстановка в городе пока позволяет воздержаться от новых ограничений.

Отметим, что в северной столице сейчас на карантине находятся более 30 классов.