Метрополитен предупредил петербуржцев о крупных штрафах за отсутствие масок

За проезд в метро Петербурга без масок пассажиры могут получить штраф в размере 4 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Правило было введено из-за распространения коронавирусной инфекции. Оно действует до 11 октября и, вероятно, будет продлено.

Маски нужно носить не только в метро, но в любом общественном транспорте, такси, на остановках, в магазинах и т.д.

Как отметили сотрудники подземки, с началом учебного года пассажиропоток в северной столице значительно вырос. Чтобы не вводить новых ограничений, пассажиров просят соблюдать правила.

Отметим, что сегодня в Петербурге зафиксировали 276 новых заболевших коронавирусной инфекцией.