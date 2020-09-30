В Санкт-Петербурге выявили 276 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за последние сутки прибавилось 276 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек, выздоровели 138.

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки полностью выздоровело 5 858 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.

Напомним, ранее очевидцы сообщили об очередях из скорых в больницах, которые принимают ковидных больных. Так, накануне вечером скопление машин заметили в Пушкине у больницы им. Семашко, а несколько дней назад - у Покровки.