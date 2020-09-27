Ученые из Петербурга предлагают лечить коронавирус подобно отравлению

Российские ученые предложили лечить коронавирусную инфекцию как отравление токсичными веществами. По данным ученых, симптомы схожи, пишут "Известия".

Поясняется, что вирус, как и яды, вызывает разрушение гемоглобина и вытесняет из него положительно заряженные атомы железа.

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе допустили, что лечить коронавирус можно также как и отравление ядами. Основание для таких рассуждений им дала работа ученых из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин.

Российские эксперты такой вариант терапии допускают, но подчеркивают, что как самостоятельное лечение он применяться не может. Применение препаратов при коронавирусной инфекции должно быть комплексным, так как COVID-19 поражает сразу несколько систем организма.